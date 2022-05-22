Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı - Son Dakika
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Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı

22.05.2022 00:15
Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı

Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı Düzce'de, Çarlık Rusyası'nın, Kafkaslardan binlerce kişiyi sürgüne göndermesinin 158.'nci yılı unutulmadı.

Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı

DÜZCE - Düzce'de, Çarlık Rusyası'nın, Kafkaslardan binlerce kişiyi sürgüne göndermesinin 158.'nci yılı unutulmadı.

Anıtpark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, istiklal marşını okudu. Vatandaşlar Türk, Çerkes ve Abhazya bayrakları ile birlikte Cedidiye Meydanı'na yürüdü. Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Murat Seyok yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra Düzce'de böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri söyledi. Sürgün yıllarında yaşadıkları zorlukları unutmamak ve unutturmamak için yürüdüklerini belirten Seyok, "Yine bir 21 Mayıs. 158. yılında büyük sürgünü anıyoruz. Yaşananlarını unutmamamız lazım. Burada sadece Çerkesler yok, Çerkes dostları da var. Onlarında burada olması bizlere ayrı bir güç verdi. Hepsine çok teşekkür ederim. Düzce'de farklı bir insan harmonisi var. Geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Bu ilk oldu ama arkası da gelir diye tahmin ediyorum. Ürdün ve Suriye'den gelen dostlarımız oldu. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Yürüyüşün ardından atlara binen vatandaşlar meydan da mini gösteri yaptı. Akşam namazının ardından okunan mevlit ile program sona erdi.

Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı
Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı
Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı
Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı
Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı
Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı
YORUMLAR
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Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı Abhazlar, Kafkas sürgününün 158. yılını Karadeniz kıyısında andı Çerkesler, ana vatanlarından sürgün edilmelerinin 158. yılında yürüyüş düzenledi Çerkesler, ana vatanlarından sürgün edilmelerinin 158. yılında yürüyüş düzenledi
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük sürgün 158. yılında da unutulmadı - Son Dakika


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