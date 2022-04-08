Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması' - Son Dakika
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Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması'

08.04.2022 14:27

Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması' Büyük Taarruzun 100'üncü yılına özel 'Uluslararası Şiir Yarışması' düzenleniyor Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği tarafından Büyük Taarruzun 100'üncü yılı çerçevesinde düzenlenen Uluslararası...

Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması'

Büyük Taarruzun 100'üncü yılına özel 'Uluslararası Şiir Yarışması' düzenleniyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği tarafından Büyük Taarruzun 100'üncü yılı çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Şiir Yarışması'na Fransa ve Azerbaycan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden katılım başladı.

Yarışmayla ilgili bilgiler veren Afyonkarahisar Ahde Vefa Kültür Sanat Derneği Başkanı Azime Çavdar Gürlek, Büyük Taarruzun 100'üncü yılında dünyaya seslerini duyurmak istediklerini kaydetti. Gürlek, "Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Büyük Taarruzun 100. Yılına ahde vefa projemizi hayata geçirmek için kolları sıvadık. Büyük Taarruza yazılan şiirleri uluslararası bir katılımla yurt içinden ve yurt dışından, Türk Dünyasını da kapsayan bir alanda büyük taarruz şiirlerini toplamak. Büyük Taarruza açılan pencereden şiir diliyle bakabilmeyi ifade etmek istiyoruz. Şiir yarışmamızın konu başlığı Büyük Taarruz. Büyük Taarruzun başladığı noktadan Dünya'ya sesimizi duyurmak istiyoruz. 10 Mayıs son katılım tarihimiz, 16 Haziran'da da Kocatepe'den tüm Dünyaya seslenmek ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Şuan çok kısa bir süre olmasına rağmen katılımımız çok güzel Azerbaycan'dan, Fransa'dan, Tokat'tan, Manisa'dan, İzmir'den ve daha pek çok yerlerden sahiplenildi projemiz. Türk Milletinin duyarlılığı için ben çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Jüri üyelerinin isimleri gizli tutuluyor"

Jüri üyelerinin isimlerinin gizli tutulduğunu ifade eden Gürlek, "Şuanda değerlendirme için jüri üyelerimizi gizli tutuyoruz. Dalında uzman tarih ve edebiyat dalında uzman 2 tane Profesörümüz var, 3 tane kalemleri güçle şairlerimizle adaletli bir seçimin sonuçlanacağı jüri heyeti oluşturmuş bulunmaktayız. Usta kalemlerimiz gönül rahatlığıyla yarışmamıza katılabilirler. Ödüllerimiz; birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL veriyoruz ve 3 tanede mansiyon ödülümüz var bin TL olmak üzere. Güçlü kalemlerin, kalemin sanatın asla ve asla değeri parayla ölçülemez. Bu acizane bizlerin yarışmayı hak kazanan arkadaşlarımıza küçük bir armağanı, hediyesi diyelim" diye konuştu.

"Bu yarışma uzun yıllar hayalimizdi"

Yıllardır hayalleri olan bir proje olduğunu dile getiren Gürlek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gelen şiirlerimizin uzunluğunu da göz önünde bulundurarak Büyük Taarruzun 100.'üncü yılına 100 şiirle bir şiir kitabı yayınlamayı ve 81 ilimize ve bakanlıklarımıza ulaştırmayı düşünüyoruz, valiliğimizin destekleri ile. Bu yarışma bizim uzun yıllar hayalimizde. Projemizi oluşturup Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesine sunduğumuzda çok güzel olumlu tepkiler aldık ve birlikte yürümeye karar verdik" dedi.

Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması'
Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması'
Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması'

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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl logosu belirlendi Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl logosu belirlendi Türkiye Motokros Şampiyonası'nda heyecan Afyonkarahisar'da başlayacak Türkiye Motokros Şampiyonası'nda heyecan Afyonkarahisar'da başlayacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Şiir Yarışması' - Son Dakika
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