Büyük Taarruz\'un 102. yıl dönümü kutlamaları Şuhut\'ta başladı

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Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi'nin önünde düzenlenen törenle başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolasıyla düzenlenen törene katıldı. Protokol üyeleri ve binlerce vatandaşın katıldığı törende yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,. "Şuhut'ta sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Yaklaşık bir hafta sürecek olan Büyük Taarruza giden yolda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağımız bu haftada Afyonkarahisar'da da fevkalade değerli kıtlama etkinlikleri yapılacak. 30 Ağustos 1922 yılına uzanan süreçte milletimiz için kurtuluşun dönüm noktasıdır. Bu vesile ile o zor günlerde şimdi 102 yıl sonra geçmişi konuşmak kolay ama o gün o yoklu içerisinde hiçbir şeyin olmadığı o dönemde atacak kurşunu barutu olmayan dağılmış olan bir ordunun olduğu ortamda bu aziz millet sizlerin dedikleri, babaları 'ya Allah' diyerek Anadolu topraklarının her yerinde sabah Dumlupınar'da şehitliği ziyaret ettiğimizde gördük. Osmanlı coğrafyasının her yerinden bizim dedelerimiz buraya geldiler. ya Allah diyerek ayağa kalkarak yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesini başlattılar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin öncüsü büyüklerimizi hürmetle saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk Evi'ni ziyaret eden Kurtulmuş ve vatandaşlar daha sonra atlı birlikler ile mehteran takımı eşliğinde törenin devam edeceği Şuhut stadyumuna kadar yürüdü. - AFYONKARAHİSAR