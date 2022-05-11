Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı ilçelerde de kutlanacak - Son Dakika
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Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı ilçelerde de kutlanacak

11.05.2022 11:37
Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı ilçelerde de kutlanacak

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılını dolu dolu etkinliklerle kutlayacak.

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılını dolu dolu etkinliklerle kutlayacak. Bu yıl ilk kez yapılacak Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali ise en dikkat çeken etkinliklerden biri olacak.

16-20 Mayıs tarihleri arasında Büyük Taarruz 'un anısına düzenlenecek "Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalini" tüm ilçelere yayılacak. Festival çerçevesinde Sinema Tırı ilçe ilçe gezerek, ilçe halkını beyaz perde ile buluşturacak. Sinema Tırının ilk durağı Sultandağı ilçesi olacak. Bugün saat 19.00'da Direniş Karatay filmi vatandaşlar içi gösterime sunulacak. 12 Mayıs Perşembe günü ise Çay ilçesinde olacak. Saat 11.00 ile 16.55 saatleri arasında gün boyu 6 finalist kısa film izleyenlerle buluşacak. Saat 19.00'da ise uzun metrajlı film Kardeşim Benim 2 gösterime girecek.

İlk andan itibaren dikkat çeken ve büyük ilgi gören Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 116 ülkeden 3055 kısa film başvurusu olduğu belirtildi. Başvuru yapan ve finale kalan filmler festival süresince ilçelerde gösterime girecek. - AFYONKARAHİSAR

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Büyük Taarruz, Karahisar, Kısa Film, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı ilçelerde de kutlanacak - Son Dakika


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