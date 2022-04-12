Büyük Zafer'in "En iyi fotoğraf kareleri" aranıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in "En iyi fotoğraf kareleri" aranıyor

12.04.2022 15:05
Büyük Zafer'in "En iyi fotoğraf kareleri" aranıyor

Kütahya Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kütahya'da, Büyük Zafer'in 100. yılına özel "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" düzenliyor.

Kütahya Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kütahya'da, Büyük Zafer'in 100. yılına özel "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" düzenliyor. Yarışmanın herkese açık olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Tarihe not düşmek isteyen herkesi kurtuluşun şehri Kütahya'ya bekliyoruz" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kesin zaferle sonuçlandığı Kütahya'da, Valilik himayesinde Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Şehitleri anmak, fotoğrafın, sosyal medyanın gücünü kullanarak manevi duyguları geliştirmek ve Büyük Zafer'i geleceğe taşımak amacıyla düzenlen yarışma; sayısal (dijital), renkli veya siyah-beyaz fotoğraf, drone fotoğrafı olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Başvuruların 24 Haziran'da başlayacağı yarışmada kategori birincilerine; 10 bin, ikincilerine 7 bin, üçüncülerine ise 5 bin TL ödül ile madalyaları takdim edilecek. Yarışmada ayrıca Şehit Sancaktar Özel Ödülü verilecek.

Fotoğrafçılar maratonu, 24,25,26 Haziran tarihleri arasında tarihi alan içerisinde ve şehir merkezinde yapılacak. Alanlar, Kütahya şehir merkezi ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerindeki şehitlik ve anıtları kapsıyor.

Yarışmanın herkese açık olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, "Fotoğraflarıyla tarihi durdurmak ve geleceğe not düşmek isteyen herkesi Büyük Zafer'imizin 100. yılında, kurtuluşun şehri Kütahya'mıza bekliyoruz. 30 Ağustos Zaferi'nin en özel karelerini görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonuna destekleri için teşekkür eden Vali Çelik, Büyük Zafer'in 100. yılına layık bir kutlama için tüm Kütahya'nın iş ve gönül birliği içerisinde çalıştığını söyledi. - KÜTAHYA

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Türkiye Cumhuriyeti, Kütahya Valiliği, Dumlupınar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyük Zafer'in 'En iyi fotoğraf kareleri' aranıyor - Son Dakika


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