Büyükada Splendid Palas Oteli'nde Tehdit İddiası - Son Dakika
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Büyükada Splendid Palas Oteli'nde Tehdit İddiası

Büyükada Splendid Palas Oteli\'nde Tehdit İddiası
02.08.2025 22:07  Güncelleme: 22:14
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Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, otel yetkilisi A. G.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Tehditler, otelin ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle ortaya çıktı. Yılmaz, delil olarak bir ses kaydı sundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, eski CIA ajanı Henri Barkey liderliğinde "darbe toplantısı" yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Büyükada'daki Splendid Palas Oteli, bu kez bir tehdit iddiasıyla adından söz ettiriyor.

Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 30 Temmuz 2025 tarihinde savcılığa başvurarak otel yetkilisi A. G.'nin kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Tehditlerin nedeni, belediyenin otelin ruhsatını iptal etmesi. Yılmaz, delil olarak savcılığa bir ses kaydı sundu.

Belediyenin İmar Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde, tarihi yapının 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldığı itfaiye raporunun uygun olmadığı, buna rağmen 2012 yılında iş yeri ruhsatı verildiği, restorasyon ruhsatı alındığı ancak iskan belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle otelin iş yeri ruhsatı belediye tarafından iptal edildi. Otel yönetimine, faaliyetlerini durdurması ve yeniden iskan başvurusu yapması için süre tanındı. Ancak otel yönetimi, ruhsat iptaline karşı idare mahkemesine başvurdu ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye, bu karara itiraz etti.

Yasal süreç devam ederken, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, otel yetkilisi A. G.'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, 30 Temmuz 2025'te makamında gerçekleşen görüşmede, A. G.'nin bazı siyasilerin ve gazetecilerin adını kullanarak tehditlerde bulunduğunu belirtti. Delil olarak sunulan ses kaydında, A. G.'nin, "Ortalık karışacak, çok kötü şeyler olacak, belediyeye de sana da kötü şeyler olabilir" gibi ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Yılmaz'ın başka delil elde etme imkanı olmadığından ses kaydı yaptığı bilgisi de aktarılıyor. Ses savcılık tarafından inceleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükada Splendid Palas Oteli'nde Tehdit İddiası - Son Dakika

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