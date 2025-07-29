Büyükakın, Batı Trakya'ya Tarımsal Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükakın, Batı Trakya'ya Tarımsal Destek Müjdesi Verdi

Büyükakın, Batı Trakya\'ya Tarımsal Destek Müjdesi Verdi
29.07.2025 10:08  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde Batı Trakya'ya tarımdan ticarete çeşitli desteklerin sunulacağını açıkladı. Seracılık alanında teknik bilgi aktarımı ve ekonomik güçlendirme adımları duyuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Batı Trakya'ya tarımdan ticarete çeşitli alanlarda destekler sunacaklarını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi işbirliğinde, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'ndaki Dr. Sadık Ahmet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Büyükakın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, siyasi parti il ve ilçe başkanları, BTTDD Genel Başkanı Hasan Küçük, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından anıta karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan Büyükakın, Dr. Sadık Ahmet'in davasına sadık bir kahraman olduğunu belirterek, "Milletimizin tarihine ismini altın harflerle yazdırmış sayısız kahramanımız var. Dr. Sadık Ahmet de onlardan biri. Yıllar geçiyor ama yaptıkları unutulmuyor. Batı Trakya Türklerinin kimlik davasına hayatı boyunca inanılmaz katkılar sağladı" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Batı Trakya'ya yaptığı ziyarette bir dizi karar aldıklarını bildiren Büyükakın, planlanan destekleri anlattı. Batı Trakya'daki tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla seracılık konusunda teknik bilgi aktarımı yapılacağını ve projelere destek verileceğini söyleyen Büyükakın, bölgedeki Türklerin ekonomik varlığını güçlendirmek için de yeni adımlar atılacağını kaydetti. Büyükakın, ayrıca Batı Trakya'daki üç belediyenin teknik personeline Kocaeli'de eğitim verileceğini ve projelere mühendislik desteği sağlanacağını bildirdi.

Bu çalışmaların sadece Batı Trakya ile sınırlı kalmayacağını, "gönül coğrafyası" olarak tanımladığı Balkanlar, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere de el uzatmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, Kocaeli'de bir liseye, anıta ve üst geçide Dr. Sadık Ahmet'in adının verildiğini hatırlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükakın, Batı Trakya'ya Tarımsal Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i sattı Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ’’Chobani’’ olarak değiştirdi Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ''Chobani'' olarak değiştirdi
Okan Buruk ikna etti Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi

08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
08:07
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
07:49
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
14:54
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
14:52
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
14:49
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
14:47
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
14:31
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:14
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 10:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükakın, Batı Trakya'ya Tarımsal Destek Müjdesi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.