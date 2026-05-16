Büyükbaş Kurbanlıklar Ön Planda

16.05.2026 16:14
Menteşe'deki hayvan pazarında büyükbaş kurbanlara ilgi artarken, küçükbaş satışları durgun seyretti.

Kurban Bayramı'na günler kala, Menteşe'deki Bayır Hayvan Pazarı'nda satış hareketliliği devam ediyor. Pazarda, alıcıların bu yıl bütçe ortaklığıyla daha çok büyükbaş kurbanlıklara yöneldiği, küçükbaş bölümünde ise satışların geçmiş yıllara göre daha yavaş seyrettiği öğrenildi.

Kurban Bayramı öncesinde geri sayım sürerken, Menteşe ilçesindeki Bayır Hayvan Pazarı'nda son viraja girildi. Haftalardır devam eden pazarın son günlerinde de alıcı ve satıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar el sıkışarak sonuçlanıyor. Vatandaşların bu yıl bütçe planlaması nedeniyle toplu kesime, yani büyükbaş hayvanlara ağırlık vermesi, pazarın genel tablosunu şekillendiren en net unsur oldu.

"Geçtiğimiz yıllara göre piyasa ölü"

Meke Mahallesi'nden gelerek pazarda yerini alan hayvan satıcısı İbrahim Karakoç, bu yıl küçükbaş piyasasının oldukça durgun olduğunu belirtti. Elindeki keçi, kuzu ve erkeçleri satmaya çalışan Karakoç, "Geçtiğimiz yıllara göre piyasa oldukça ölü durumda. Küçükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 14 bin TL'den başlıyor. Bu fiyatlardaki bir küçükbaş hayvandan ortalama 15-16 kilogram et çıkıyor" dedi.

Pazardaki genel duruma bakıldığında, bütçelerini birleştiren vatandaşların bu yıl büyükbaş hayvanlara daha yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Besiciler, büyükbaş bölümündeki alanların hızla boşaldığını, buna karşın küçükbaş bölümünde halen çok sayıda hayvanın alıcı beklediğini ifade etti. Pazardaki büyükbaş hayvan fiyatlarının ise hayvanın kilosu ve cinsine göre 100 bin TL ile 250 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Besiciler, yaklaşık 200 kilogramdan başlayan büyükbaş hayvanların 100 bin TL'den satışa sunulduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

