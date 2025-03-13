Büyükçekmece Belediye Başkanı Emekli Personelle İftar Yemeği Organize Etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, emekli personele iftar verdi.

Büyükçekmece Belediyesi, belediyeye uzun yıllar emek verip geçtiğimiz yıl ve bu yıl başında emekliye ayrılan personeli iftar sofrasında buluşturdu. 9 Eylül Salonu'ndaki toplu iftarın ardından Dumlupınar Salonu'nda emekli personel için bir plaket töreni düzenlendi. Emekli personele tek tek teşekkür eden ve günün anısına birer plaket takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu. Düzenlenen törenin sonunda ise toplu fotoğraf çektirildi.

Etkinliğe 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı. - İSTANBUL