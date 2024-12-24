Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası Yıl Sonu Konseriyle Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası Yıl Sonu Konseriyle Sanatseverlerle Buluştu

Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası Yıl Sonu Konseriyle Sanatseverlerle Buluştu

Cumhuriyetin 100. yılına özel kurulan orkestra, yıl sonu konserinde klasik müzik ve film müziklerinden oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

24.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:02
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Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak kurulan Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası, yıl sonu konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Suat Suna şefliğindeki orkestra, muhteşem performansıyla sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Etkileyici performanslar büyük beğeni topladı

Genç müzisyenlerin enerjisiyle birleşen ve sevilen sanatçı Suat Suna şefliğindeki Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası, sanatseverlere klasik müzik, yeni yıl şarkıları ve film müziklerine kadar geniş bir repertuvar sunarak sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Zaman zaman ayakta alkışlanan genç yetenekler, vokalleri ve enstrümantal performanslarıyla muhteşem bir yıl sonu konserine imza attı. Konser finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası Şefi Suat Suna'ya Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası Yıl Sonu Konseriyle Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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