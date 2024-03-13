Büyükçekmece Belediyesi, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi'ni açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükçekmece Belediyesi, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi'ni açtı

Büyükçekmece Belediyesi, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi\'ni açtı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde eğitimin birinci öncelikleri olduğunu belirtti. Merkezde çocuklara tam güne yayılmış eğitim programları ve gıda mühendisleri denetiminde 3 öğün yemek hizmeti sunuluyor.

13.03.2024 15:54  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde Büyükçekmece Belediyesi olarak birinci önceliğin eğitim olduğunu söyledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açılış töreninde Büyükçekmece Belediyesi olarak birinci önceliğin eğitim olduğunu söyledi. 5 derslikte 100 öğrencinin eğitim gördüğü Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi'nde tam güne yayılmış eğitim programlarında çocuklara gıda mühendisleri denetiminde 3 öğün yemek hizmeti veriliyor.

"Çocuk eğitim merkezleri yapmaya devam edeceğiz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuk eğitim merkezi açılışında yaptığı konuşmada ilçede çocuk eğitim merkezleri yapmaya devam edeceğini ifade ederek şöyle açıklama yaptı: "Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi açılışına hoş geldiniz. Vatandaşımızın bu tip faaliyetlerin içerisine çekilmesi son derece önemli. Vatandaşımızın duyarlılığının artmasına vesile oluyor. Bu anlamda hem vatandaşın katkılarını almaya devam edeceğiz hem de büyük mahallelerimiz en az 2'şer Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Fatih mahallesi gibi kalabalık mahallelerde en az 2'şer çocuk eğitim merkezini, diğerlerinde en az 1 çocuk eğitim merkezini bütün imkanlarımızı zorlayarak en kısa zamanda ne kadar hızlı yapabilirsek bunun peşine düşeceğiz. Büyükçekmece Belediyesi olarak birinci önceliğimiz eğitimdir. Eğitim bu memleketin tek meselesidir. Bizimle beraber okul yapmak isteyenlerle çalışmak istiyoruz. Bizimle beraber çocuklarımıza eğitim merkezleri yapmak isteyenlerin katkılarını bekliyoruz. Eğitim meselesinde bize destek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu okullar hariç 36 tane bu şehre okul yaptık. İlkokul, ortaokul, lise anahtar teslimi verdik. Şehrimizin, ülkemizin bir numaralı meselesi eğitim. Bu eğitim kurumu şehrimize hayırlı olsun."

Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi'nin bağışçısı olan Hakan Gören ülkesini ve Atatürk'ü seven nesiller yetişeceği için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Başkanımdan Allah razı olsun. Bizim hayatımıza dokundu. Burada ülkesini seven, Atatürk'ü seven, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarında yeni nesiller yetiştirirsek bizler de bu mutluluğumuza mutluluk, gururumuza gurur katacağız. Büyükçekmece'mize hayırlı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi'ni açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:25 Bolu’da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti Bolu'da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti
14:57 Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:24 Antalya’da orman yangınının ortasında baygın bulunan ve ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyleyen adama ilçe ve ormana giriş yasağı getirildi Antalya'da orman yangınının ortasında baygın bulunan ve ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyleyen adama ilçe ve ormana giriş yasağı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 16:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi, Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi'ni açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement