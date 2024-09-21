Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sürecini Hızlandırma Kararında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sürecini Hızlandırma Kararında

Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sürecini Hızlandırma Kararında

Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm sürecini uzatan sorunlara çözüm bulmak için vatandaşlar, müteahhitler ve belediye arasında iş birliği seferberliği başlatıldı. Başkan Akgün, toplantılarla sıkıntıları dinliyor ve süreci hızlandırmak için teknik ekibe talimat veriyor.

21.09.2024 09:57  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediyesi ilçe genelinde kentsel dönüşüm sürecine girmiş ancak yaşanan uyuşmazlıklar ve teknik aksaklıklar nedeniyle süreç uzamıştı. Süreci uzatan sorunların çözümü için vatandaş ve müteahhit üçgeninde seferberlik başlatıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, teknik ekibi ile birlikte kentsel dönüşüm süreci tıkanmış sitelerin sakinleri ve anlaşma yaptıkları müteahhitler ile toplantı düzenleyerek, sürecin hızlandırılması için adımlar atıyor.

Sorunların ivedilikle çözülmesi ve sürecin hızlandırılması için adımlar atılıyor

1999 Marmara depreminin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar 50 binden fazla konutun yerinde dönüştürüldüğü Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde hız kesmeden sürüyor. Beklenen İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüme girmesi gereken riskli yapıların sakinlerini bilgilendiriyor. Ayrıca müteahhitlerle anlaşma sağlamış ancak çeşitli uyuşmazlıklar nedeniyle yol alınamayan kentsel dönüşüm sorunları için bizzat Başkan Akgün devreye girdi. Son olarak Candan Sitesi, Yücesan Sitesi, Aydemir Sitesi ve Emka Ulu Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Akgün, bu sitelerde yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan dinledi. Site sakinleri ve müteahhitler tek tek dinleyen Başkan Akgün, sorunların ivedilikle çözülmesi ve sürecin hızlandırılması için teknik ekibine talimat verdi.

"Can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz"

Her geçen gün deprem gerçeğinin daha fazla hissedildiğini belirten Başkan Akgün, "Beklenen depremin her gün biraz daha yaklaşması nedeniyle kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırıyoruz. Belediye başkanlığımızca yapılacak kentsel dönüşüm toplantılarına vatandaşımız mutlaka katılsın. Ayrıca toplantılarda mevcut konutu ile müteahhittin teklif projesine göre kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgi alabilirler. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün daveti üzerine yapılan bilgilendirme toplantısına katılmaları önem taşıyor. Büyükçekmece ailemizin can ve mal güvenliği açısından önemle rica ediyoruz. Deprem geliyor, ilçemizde vatandaş, belediye, müteahhit iş birliğiyle yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, istanbul, Belediye, Politika, Güncel, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sürecini Hızlandırma Kararında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
13:59 Bu en anlamsız tepkidir Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi
13:40 Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu Ülke tarihinin en büyük yangını Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu! Ülke tarihinin en büyük yangını
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:51 Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı
12:51 AK Parti’li Vahit Kirişci’nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti AK Parti'li Vahit Kirişci'nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:33 İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
12:32 Şatafatlı hayatları geride kaldı Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 10:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sürecini Hızlandırma Kararında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement