Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Mahalle Muhtarlığı açıldı

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Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk mahalle muhtarlığı törenle açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Mahalle muhtarlığı törenle açıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, demokrasinin yaşandığı yerin muhtarlıklar ve belediyeler olduğunu söyledi.

"Mahalle muhtarlığımız hayırlı olsun"

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Mahallesi muhtarlığı açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bütün muhtarlara ve muhtar adaylarına başarılar dileyerek şöyle konuştu: "Muhtarlıklar demokrasinin eşiğidir, ilk adımıdır. Oyla seçiyorsunuz. Beşiği belediyelerdir. Demokrasinin yaşandığı yer muhtarlıklar, özellikle belediyelerdir. Bütün muhtarlıklarımızı böyle yapıyoruz. Buradaki trafoyu kaldırdık, oraya koyduk. Mahalle muhtarlığımız hayırlı olsun. Muhtar kardeşimi tebrik ediyorum. Çocuklar gelsin burada ders çalışsınlar. En az 10 tane çocuğun ders çalışabileceği bir yerdir. Bütün muhtarlarımıza ve muhtar adaylarımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum. "

"Sizin sayenizde benzersiz bir kütüphane yaptım buraya"

Atatürk Mahallesi Muhtarı Serpil uçak konuşmasında muhtarlığa bin 100 kitaplı bir kütüphane yaptığını ifade ederek "Muhtarlık binamız çok eskimişti. Sağ olsun Hasan Başkan'ımız bu konuda her zaman bize yardımcı oldu. Binamızın bitişiğinde bir trafomuz vardı. Onun kaldırılmasında büyük emekleri oldu. Trafo binamızdan kalkınca yeni muhtarlık binamız çok güzel bir şekilde yapıldı. Benzersiz açılışlardan hep bahsediyoruz. Ben de sizin sayenizde benzersiz bir kütüphane yaptım buraya. İçinde bin 100 tane kitabımız var. Hepinizi beklerim. Burası bizim yuvamız. Başkanım çok teşekkür ederiz sizlere" şeklinde konuştu. - İSTANBUL