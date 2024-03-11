Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Çakmaklı Atatürk Sosyal Tesisinin açılışı yapıldı

Yerel

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Çakmaklı Atatürk Sosyal Tesisinin açılışı yapıldı. Törenle açılan tesise, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün Çakmaklı Mahallesi için projelendirdiği ve önümüzdeki dönem ilçenin 24 mahallesinde yapılması planlanan sosyal tesis, kütüphane, mahalle muhtarlığı, spor tesisleri, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarını içinde barındırıyor. Proje kapsamında, deprem riski taşıdığı için yıkılan ve geçtiğimiz aylarda temeli atılan caminin yerine de yenisi inşa ediliyor.

Örnek proje 24 mahalleye yayılacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sosyal tesisin örnek bir proje olduğunu ve önümüzdeki dönemde de her mahalleye aynı tesisin yapılacağını söyledi. Törende ilk olarak Çakmaklı Mahalle Muhtarlığı binası ve Atatürk büstünün açılış töreni yapıldı. Ardından da Atatürk Sosyal Tesisinin kurdelesi kesilerek mahalle halkının hizmetine açıldı. Açılış törenlerinin ardından Başkan Akgün, Çakmaklı Mahalle Muhtarı Sercan Türker ve mahalle halkıyla birlikte tesisi gezdi. Açılış törenine belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL