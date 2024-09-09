Büyükçekmece'de 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açıldı

Büyükçekmece\'de 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açıldı

Büyükçekmece'de 55 bin öğrencinin ders başı yapmasıyla başlayan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilk zili öğrencilerle birlikte çaldı.

09.09.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
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Büyükçekmece'de 55 bin öğrencinin ders başı yapmasıyla başlayan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilk zili öğrencilerle birlikte çaldı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı Büyükçekmece'de Atatürk İlkokulu'nda gerçekleşen törenle yapıldı. Törene, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Atar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duşunun ardından Atatürk İlkokulu öğrencilerinin çeşitli gösterileri ile devam etti. İlçe protokolünün ilk zili çalmasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Cumhuriyetin feneri öğretmenlere ve geleceğin ışıkları öğrencilere başarılar dileyerek şöyle konuştu: "20 milyon gencimiz eğitime başlıyor. 1 milyon 200 binden fazla Cumhuriyetin fenerleri ve ışıkları olan öğretmenlerimiz görev başı yapıyorlar. Büyükçekmece ilçemizde geçen sene 46 bin olan öğrenci sayısı bu sene yaklaşık 55 bine çıkmıştır. Sözleşmeli öğretmenlerimizle beraber 2500 civarında öğretmenimiz de Büyükçekmece'deki çocuklarımıza ışık olacaklar. Hepinize başarılar diliyorum. Ülkemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açıldı - Son Dakika
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