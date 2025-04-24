Büyükçekmece\'de 23 Nisan Özel Konseri Coşkuyla Kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi Türk pop müziği sanatçısı Suat Suna şefliğinde 23 Nisan özel konserinde gençlerin yetenekleri sahneye taşındı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Türk pop müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Suat Suna şefliğinde gerçekleşen Büyükçekmece Belediyesi 100. Yıl Gençlik Oda Orkestrası 23 Nisan özel konserinde müziğin gücüyle gençlerin yetenekleri sahneye taşındı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Çiğdem Güven şefliğindeki Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu'nun da yer aldığı konserde coşku dolu anlar yaşandı.

23 Nisan renkleri nota nota yükseldi

Genç müzisyenlerin sahnede yeteneklerini sergilediği konsere çocukların ve ailelerin ilgileri yoğun oldu. Genç ve minik sanatçılar muhteşem performanslarıyla büyük beğeni toplarken, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattılar. 23 Nisan temalı neşeli çocuk şarkılarının seslendirildiği konserin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Suat Suna ve Çiğdem Güven'e Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL