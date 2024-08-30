Büyükçekmece\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Yerel

Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılı düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçekmece'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdimin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Kutlamalar Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda düzenlenen tebrik töreni ile devam etti. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kutlamaları kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü kutlamalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken törene ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyeleri katıldı. - İSTANBUL