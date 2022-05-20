Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu

20.05.2022 20:06

Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde farklı etkinliklere imza atan Büyükçekmece Belediyesi günün finalinde Ayna Grubu ile Büyükçekmeceli gençleri buluşturdu.

Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde farklı etkinliklere imza atan Büyükçekmece Belediyesi günün finalinde Ayna Grubu ile Büyükçekmeceli gençleri buluşturdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bayramı gün boyunca doyasıya kutlayan gençler, Türkiye'nin sevilen gruplarından Ayna'nın konseri ile coştu.

10. Yıl Marşı ile coşku daha da arttı

Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda gerçekleşen törene binlerce genç katıldı. Kendisi de Büyükçekmeceli olan Ayna Grubu'nun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz'ün söylediği şarkılara eşlik eden binlerce genç gönüllerince eğlendi. Konser sonunda Ayna Grubu'na çiçek takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gecenin sonunda ellerde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı coşkuyu daha da arttırdı.

Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu
Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu
Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu
Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika


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