Büyükçekmece'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı

Büyükçekmece\'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna \'Vira Bismillah\' Diyerek Denize Açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte Büyükçekmeceli balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için Mimar Sinan limanından ayrıldı. Balıkçılar yeni av sezonunda 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

01.09.2024 09:25  Güncelleme: 09:28
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Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte Büyükçekmeceli balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için Mimar Sinan limanından ayrıldı. Balıkçılar yeni av sezonunda 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı sona erdi. Av yasağının kalkmasının ardından Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan iskelesinde av sezonu töreni düzenlendi. Yeni sezonun ilk avı için denize açılan balıkçıları uğurlamak için Büyükçekmece Belediyesi Gülcemal Sosyal Tesisinde tören düzenlendi. Balıkçıları uğurlama törenine CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, CHP Grup Başkanvekili, İBB ve Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi Tarık Erdoğan, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olması dileklerinde bulunarak yeni sezonun ilk avı için denize açılan balıkçıları uğurladılar.

"Balıkçı Sokağı" projesi hayata geçiyor

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, bu yıl da balık av sezonu açılışında Büyükçekmeceli balıkçılarla buluştuklarını belirterek, "Büyükçekmece Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz 'Balıkçı Sokağı' projemizi konuştuk. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek 'Balıkçı Sokağı' projemizi şekillendireceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'ün de büyük önem verdiği projeyi hızlıca hayata geçireceğiz. Denizlerimizin bizleri nimetleriyle buluşturduğu ve balıkçılarımızın tekrar emeklerinin karşılığını alacağı bu 1 Eylül gecesinde tekrar bir kez daha vira bismillah diyoruz. Yeni av sezonunun tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Balıkçılar Yeni Av Sezonuna 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı - Son Dakika
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