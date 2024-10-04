Büyükçekmece'de Çocuklar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Can Dostları ile Buluştu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Çocuklar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Can Dostları ile Buluştu

Büyükçekmece\'de Çocuklar Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde Can Dostları ile Buluştu

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, hayvan sevgisini deneyimledi. Çocuklar, kedi ve köpeklerle vakit geçirirken, hayvanların bakım ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldılar.

04.10.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
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Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar merkezdeki can dostlar ile unutulmaz bir gün geçirdi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni veteriner hekimler ve barınak görevlileri gözetiminde gezen çocuk meclisi üyeleri, merkezdeki kedi ve köpeklerin bakım ve tedavileri konusunda da bilgi aldı. Yanlarında getirdikleri mamalar ile barınaktaki can dostları elleriyle besleyen çocuk meclisi üyeleri, özellikle yavru kedi ve köpeklere büyük ilgi gösterdi.

Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynuyor

Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirterek, çocukların çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı oluşturması ve sorumluluk almalarının önemine de değindi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Çocuklar Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Can Dostları ile Buluştu - Son Dakika

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