Büyükçekmece\'de Cumhuriyet fener alayı Sinanoba\'da bayraklarla yürüdü

Büyükçekmece'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sinanoba Mahallesi'nde fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Kemal Çebi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrakları ve pankartlarla yürüyen vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından cadde üzerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin önünde İstiklal Marşı okundu.

"Yaşasın cumhuriyet, yaşasın halkımız"

Yürüyüşe katılan İlyas Güven, "Cumhuriyet'in 103 yaşına girmesi bizim için büyük bir sevinç. Türkiye Cumhuriyeti büyük önder Atatürk'e çok şey borçlu. Bizler de çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ancak minnettarlığımızla ödemek zorundayız. Atatürk cumhuriyeti en güzel şekliyle bıraktı. Bunun değerini bilmek, bunu yaşatmak, bunu her şeyle benliğimizle benimsemek lazım. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın halkımız" dedi.