Büyükçekmece\'de Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Büyükçekmece'de Cumhuriyetin 101. yılı Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk takdim programı ile başladı.

1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ilan edilen Cumhuriyetin 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece'de de coşku, gurur ve heyecan ile kutlanıyor. Kaymakamlık Meydanı'nda yapılan ilk kutlama törenine 7'den 70'e her yaştan vatandaş ellerinde Türk bayrakları katıldı. Katılımın yoğun olduğu törende ilk olarak ilçe protokolünün çelenk takdim töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından tören son buldu.

Kutlamalara katılım yoğun oldu

Törene, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. - İSTANBUL