Büyükçekmece'de Hızır Lokması Programına Başkan Akgün Katıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Hızır Lokması Programına Başkan Akgün Katıldı

Büyükçekmece\'de Hızır Lokması Programına Başkan Akgün Katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nin düzenlediği Hızır Lokması programında Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Akgün, dayanışmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

14.02.2025 12:00  Güncelleme: 12:08
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Hızır Lokması programına katıldı.

Hızır ayının manevi huzuru ve bereketini birlikte yaşamak üzere Güzelce Cemevi'nde bir araya gelen Alevi vatandaşlar, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Hızır Orucu'nun ardından Hızır Cemi ve Hızır Lokması ibadetlerini yerine getirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

"Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden"

Katılımın olduğu programda Alevi vatandaşla birlikte Hızır Lokması'nı paylaşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu anlamlı günde canlarımızla bir araya geldik, lokmamızı ve dualarımızı paylaştık. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı buluşmada başta Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Abacı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hızır yoldaşımız olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Hızır Lokması Programına Başkan Akgün Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Hızır Lokması Programına Başkan Akgün Katıldı - Son Dakika
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