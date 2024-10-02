Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm İçin 7 Katlı Bina Yıkıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm İçin 7 Katlı Bina Yıkıldı

Büyükçekmece\'de Kentsel Dönüşüm İçin 7 Katlı Bina Yıkıldı

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmalarının bir parçası olarak 47 yıllık 7 katlı bina yıkıldı. Belediye Başkanı Akgün, binanın deniz kumu ile yapıldığını ve depreme dayanıklı olmadığını belirtti.

02.10.2024 11:45  Güncelleme: 11:50
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Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 47 yıllık 7 katlı binanın yıkım çalışması gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 47 yıllık binanın deniz kumu ile yapıldığına dikkat çekti.

Büyükçekmece Belediyesi, uzmanlar tarafından uyarıları 2030'dan önce olacak şekilde ifade edilen büyük İstanbul depremi öncesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesinde bulunan 1977 yılında yapılan 7 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını sahadan takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün binanın deniz kumu ile yapıldığına dikkat çekerek, "Bu binaları biz yıkmasak da 5 büyüklüğünde bir depremle yerle bir olacak. Bütün önceliğimiz vatandaşımızın önce canını sonra malını kurtarmak" dedi.

"Bütün davamız büyük deprem gelmeden vatandaşımızın önce canını sonra malını kurtarmak"

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ekim ayı başladı. Büyükçekmece'de kentsel dönüşümle olan mücadelemiz devam ediyor. Biz de kentsel dönüşüme çok daha yoğun bir tempo ile başlattık. Arkamızda Büyükçekmece'deki yüksek katlı binalarımızdan 2 tane vardı. Bunlar 7 katlı binalar. Bir tanesini daha önce yıkmıştık şimdi de kalan binamızı yıkıyoruz. Binamızı zaten biz yıkmasak da 5 büyüklüğünde bir depremin yerle bir edeceği bir haldeydi. Hemen yukarıda bulunan sahilimizdeki kumlarla yaklaşık 1970 sıralarında yapılmış binalar bunlar. Ama en kötü tarafı da deniz kumuyla yapılmış olmasıdır. Nasıl bugüne kadar ayakta durduklarına hayret içerisinde bakıyoruz. Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm devam ediyor. Bütün davamız büyük deprem gelmeden vatandaşımızın önce canını sonra malını kurtarmak" diye konuştu.

"Bugüne kadar 53 binden fazla binayı yeniledik"

Uzmanların büyük İstanbul depremi için 2030'dan önce olabileceği yönünde uyarıları olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi, müteahhitler ve mal sahipleri ile birlikte güçlü bir konsorsiyum bugüne kadar 53 binden fazla binayı yeniledik. Bundan sonra yüzde 30'luk bir alanımız kaldı. Deprem yaklaşıyor. Artık bilim insanlar 2030'dan önce olabileceğini söylemeye başladı. Bu nedenle hep birlikte gece gündüz Büyükçekmece'de kentsel dönüşümle yatıp kentsel dönüşümle kalkıyoruz. Ekibimizle, hocalarımızla, yer bilimcileri ile gece gündüz projelerimizi daha çok kentsel dönüşüm daha çok yenileme anlayışı ile sürdürüyoruz. Ada bazında çalışarak şehrin siluetini yenilerken aynı zamanda otopark sorununu çözmek gibi durumlarla baş başayız" diye konuştu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm İçin 7 Katlı Bina Yıkıldı - Son Dakika

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