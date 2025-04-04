Büyükçekmece'de Leylek Yuvası Kaldırıldı, Mahalleli Tepkili - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Leylek Yuvası Kaldırıldı, Mahalleli Tepkili

Büyükçekmece\'de Leylek Yuvası Kaldırıldı, Mahalleli Tepkili

Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi'nde yeni açılan bir lokantanın işletmecileri tarafından leylek yuvası 'çevreyi kirletiyor' gerekçesiyle kaldırıldı. 15 yıldır aynı elektrik direğinin üzerinde bulunan yuva, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu ve belediye ekipleri duruma müdahale etti.

04.04.2025 14:09  Güncelleme: 14:20
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Büyükçekmece'de yeni hizmete açılan lokantanın işletmecileri 'çevreyi kirletiyor' diye leylek yuvasını kaldırdı. 15 yıldır aynı elektrik direğinin üstüne yuva yapan leyleklerin yuvasını kaldıran işletmeye tutanak tuttu.

Karaağaç Mahallesi'nde yeni hizmete açılan lokantanın işletmecileri tarafından kaldırılan leylek yuvası Büyükçekmece Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Yaklaşık 15 yıldır aynı elektrik direğinin üstüne yuva yapan leyleklerin yuvasını "çevreyi kirletiyor" gerekçesiyle kaldıran esnafa zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

Mahalleli yuvanın kaldırılmasına tepkili

Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır bahar mevsiminde gelip aynı elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvası, yeni açılan bir iş yerinin "çevreyi kirletiyor" gerekçesiyle BEDAŞ'a yaptığı müracaat sonrasında, BEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı. Mahallelinin durumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e bildirmesinin ardından belediye ekipleri harekete geçti.

"Leylek yuvalarına zarar vermek doğal yaşam ortamına müdahale sayılır"

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sökülen yuvanın bire bir benzerini yaparak aynı elektrik direği üzerine monte etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, 4915 sayılı Kanun'un "Yaban Hayatını Koruma" başlığı altındaki "Leylekler, yaban hayatını koruma kapsamında yer aldığı için, yuvalarına zarar vermek doğal yaşam ortamına müdahale sayılır ve cezai işlem uygulanır" maddesine göre tutanak düzenlendi. Tutanak, Orman Bakanlığı'na gönderilecek.

Büyükçekmece Belediyesi geçtiğimiz yıl da Karaağaç Mahallesi'nde yol genişletme ve yenileme çalışması başlatmış, çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, elektrik direği üzerinde yavruları ile leylekleri görünce bölgedeki çalışmaların leylek yavruları büyüyüp yuvalarını terk edinceye kadar durdurmuştu. Yapılan çalışmalarda leyleklerin 15 yıldır yuva yaptığı elektrik direği korunmuştu. Her yıl yuvalarını aynı elektrik direği üstüne kuran leylekler mahalle sakinlerinin maskotu ve neşesi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Leylek Yuvası Kaldırıldı, Mahalleli Tepkili - Son Dakika

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