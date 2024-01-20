Büyükçekmece'de saldırıya uğrayan kadın konuştu: "Özür dilerlerse şikayetçi olmayacağım"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de rüşvet operasyonu kapsamında soruşturma yürütülen şahısların belediyeye getirildiği esnada eski belediye çalışanı Hasan Akkuş'un hakaretlerine ve saldırısına uğrayan Nebiha Yetimoğlu, "Özür dilerlerse şikayetçi olmayacağım" dedi.

Büyükçekmece'de rüşvet operasyonu kapsamında soruşturma yürütülen şahısların belediyeye getirildiği esnada eski belediye çalışanı Hasan Akkuş'un hakaretlerine ve saldırısına uğrayan Nebiha Yetimoğlu, o anları anlattı. Yetimoğlu, kızına iş bulmak için gittiği belediyede böyle bir tavırla karşılaştığını ve bir özür beklediğini ifade ederken, belediye önünde bulunan kalabalığın ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada olayların yaşandığını söyledi. Yetimoğlu, "Devleti mi yuhalıyor sunuz?" diye sorduğunu ve o esnada eski belediye çalışanı Hasan Akkuş'un boğazını sıktığını anlattı.

"Ne oluyor acaba diye bakıyordum"

Karakoldaki işlemlerin ardından konuşan Yetimoğlu, "Ben zaten 20 senedir Büyükçekmece Belediyesine girip çıkan bir insandım. Benim kızım orada yan taraftaki liseye gidiyordu. O zamanlar emekli değildim. Kendime iş bakayım diye gidiyordum. Kızıma da burs için girip çıkıyordum oraya. Oradaki herkesi tanıyorum. Kızıma da iş arıyordum ben. Kızıma 'iş için belediyeye gidelim form dolduralım' dedim. Orada kalabalık görünce dedim ne olduğunu sordum. Onlar da 'önemli bir şey değil' dediler. İçeri girdik işimizi hallettik. Dışarıya çıktık, kameralar vardı. Birden karşı binanın kapısından bir kalabalık çıktı. Elleri kelepçeli şahıslar ve polisler çıkınca kızıma ne oluyor dedim" dedi.

Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştığı esnada, "Devleti mi yuhalıyor sunuz?" diye sorduğunu ve o esnada eski belediye çalışanı Hasan Akkuş'un boğazını sıktığını söyleyen Yetimoğlu, "Sonra kalabalık adliyenin oraya doğru gitti. 'Kimi yuhalıyor sunuz? Hükümeti mi yuhalıyor sunuz' dedim. Öyle deyince seni öldürürüm deyip boğazıma yapıştı. Şok geçirdim. Birden o kocaman eliyle boğazımı kapladı böyle. Ne diyorsun öldürürüm seni deyince, oradakiler hep beni kenara çektiler. Ben şoktaydım yani öyle bir şey beklemiyordum" şeklinde konuştu.

"Özür dilerlerse şikayetçi olmayacağım"

Karakoldaki ifadesinde özür dilendiği takdirde şikayetçi olmayacağını söyleyen Yetimoğlu, "Sonra kızım beni arkaya çekti. Sonra adam boğazıma yapıştıktan sonra kimse ilgilenmedi orada benimle. Dedim tek başıma da olsam devletime milletime vatanıma laf söyletmem dedim. Karakoldaki polis memuru bana sordu şikayetçi misin dedi. Ben özür dilerse neden şikayetçi olayım dedim. Ben, özür dilerler konu kapanır dedim. Oraya da özür dilerse kapanır diye yazmış. Şimdiye kadar kimse gelip özür dilemedi. Hatta memur bana dedi ki sen onlara terörist dedin mi dedi. Ben neden terörist diyeyim belediyenin memuruna. Özür dilerse olay kapanır dedim" diye konuştu.

"Sen ne diyorsun diyerek annemin boğazına sarıldı"

Olay esnasında annesiyle beraber iş başvurusu için belediyeye gelen Burcu Akkuş, "Kalabalığı görünce biz de merak ettik burada ki savcılığa mı götürüyorlar acaba diye. Baktık ki oraya götürmüyorlar. Annem yürürken iki araba arasından geçebildi. Araba hareket edince çok daraldı orası ben onun yanına gidemedim. Ben arkadan gördüm adamın annemin boğazına sarıldığını. Zaten videolarda da görüyoruz annem kimi yuhaladıklarını sormuş. Biz kimi alkışladıklarını da bilmiyorduk. Polisi mi alkışlıyorlar yoksa protesto amaçlı mı bilmiyoruz. Sen ne diyorsun ya diyerek boğazına yapışmış zaten orada ayırdılar ben ayırdıktan sonra yanına gittim " dedi.