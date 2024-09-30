Büyükçekmece\'de Sokak Köpekleri Yeni Yuvalarına Kavuşuyor

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İstanbul Büyükçekmece'de sahipleri tarafından sokağa terk edilen sokak köpekleri artık fabrika, depo ve şantiye gibi işletmeleri koruyor.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakım ve tedavileri yapılan sahipsiz can dostları gönüllülük esasıyla ilçedeki şantiye, fabrika ve atölyelere sahiplendiriliyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde başlatılan projeye ilgi çığ gibi büyüyor. Sahiplendirme projesi kapsamında bugüne kadar 176 sokak köpeği sahiplendirildi.

15 günde 176 can dost yeni yuvalarına kavuştu

Büyükçekmece Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde binlerce can dosta bakım ve tedavi hizmeti veriyor. Başlatılan yeni proje çerçevesinde sahipleri tarafından sokaklara terk edilen cins köpeklerin bakım ve tedavileri tamamlandıktan sonra, ilçede faaliyet gösteren fabrika, şantiye, lojistik firması ve atölyelere gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Büyükçekmece'deki işletmeler belediye web sitesi üzerinden seçtikleri köpekleri talep edebiliyor. Gelen talepler üzerine randevu usulüyle işletmeleri ziyaret eden belediye yetkilileri, şartları uygun işletmelere köpekleri protokolle teslim ediyor. Daha önce sokaklarda yaşam mücadelesi veren 176 cins köpek şimdilerde yeni yuvalarında hem bekçilik yapıyor, hem de sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

"En iyi şekilde ağırlanması da insani görevimizdir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni bir proje başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Sokaktaki köpeklerin sayısının azaltılması, kedi ve köpek sayısının azaltılması tabii ki hedefimizdir. Bunların en iyi şekilde bakılması, sokak arkadaşlarımızın en iyi şekilde ağırlanması da insani görevimizdir. Büyükçekmece'deki sokak hayvanlarımız kedilerimiz, köpeklerimiz bundan sonra yeni ailelerine daha yoğun şekilde kavuşacaklar. Hepsinde cip var. Takipleri yapılacak. Ne kadar atölye, fabrika varsa, çok miktarda var. Büyük çapta fabrikalar var. Her birini bu işe özendirerek, sürekli görüşüyorum arkadaşlarımızla. Karşılıklı protokol yapıyoruz." - İSTANBUL