"Tarihi Bizden Dinleyin" söyleşisi yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece'de "Tarihi Bizden Dinleyin" adlı söyleşi, yoğun ilgi gördü.

Yakın tarihe ilişkin bilinen anlatıları yeniden düşünmeyi, bilinmeyenleri görünür kılmayı ve tarihsel bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlayan "Tarihi Bizden Dinleyin" adlı söyleşi, Büyükçekmece Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Tarihçi-yazar Sacide Bolcan ile tarih alanında çalışmalar yürüten araştırmacılar Egemen Ereke ve İlhan Eren, belgelerin ışığında yakın tarihin bilinmeyenlerine dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Tarihe ilgi duyanlar programda buluştu

Akademik çerçevede ele alınan tarihsel olaylar, belgeler ve anlatılar doğrultusunda katılımcılar; eleştirel düşünmeyi teşvik eden, öğretici ve ufuk açıcı bir programda bir araya geldi. Tarihe ilgi duyanların yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Büyükyılmaz, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner katıldı. Programın sonunda emeği geçenlere çiçek takdim edildi. - İSTANBUL