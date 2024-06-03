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Büyükçekmece'de 'Yaza Merhaba Masa Tenisi Turnuvası' müsabakaları büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Büyükçekmece'de 'Yaza Merhaba Masa Tenisi Turnuvası' düzenlendi. Atatürk Spor Kompleksi'nde heyecanın zirve yaptığı turnuvada, 16-22 yaş aralığında toplam 30 sporcu kadın ve erkek kategorilerinde yarıştı. Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödül ve madalyalarını Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Kıray tarafından takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de dereceye giren sporcuları kutladı. Yaza Merhaba Masa Tenisi Turnuvası müsabakalarında kadınlar kategorisinde Zeynep Kocadağ birinci olurken, Berrin Sarıal ikinci, Melis Yılmaz üçüncü, Rana Sarıal ise dördüncü olmaya hak kazandı. Erkek kategorisinde de Mohamad Jawad birinci, Hazem Ali ikinci, Abdulrahman Dıab üçüncü ve Ahmet Emin Yılmaz dördüncü oldu. - İSTANBUL