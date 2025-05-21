Büyükçekmece Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Topluluğu'nun coşkulu ve renkli kortej yürüyüşüyle Tiyatro Festivali'nin perdesi açıldı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgeleri, rengarenk kostümler, dev maskotlar ve bando takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, görsel bir şölene dönüştü.

Tiyatro coşkusu sokaklara taştı

Büyükçekmece'de kültür ve sanatın kalbi bir kez daha tiyatro ile atıyor. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Topluluğu, Tiyatro Festivali'ni coşkuyla başlattı. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşünde, tiyatro coşkusu sokaklara taştı. Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek birbirinden değerli oyunlarla Türk tiyatrosunun unutulmaz eserleri tiyatro severlerle buluşacak.

Festival programı ise şöyle:

Tiyatro Festivali kapsamında tüm oyunlar, AKM Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nda sahnelenecek. Tiyatro oyunlarına bilet almak isteyen vatandaşlar, biletleri internet üzerinden, kultursanat.bcekmece.bel.tr adresinden temin edilebilir. Festivalde yer alacak tiyatroların programı şu şekilde;

Lüküs Hayat - 21 Mayıs Çarşamba-20.00

Hayrola Karyola - 22 Mayıs Perşembe -20.00

Deli Bayramı - 23 Mayıs Cuma -17.00

Aman Duymasınlar - 23 Mayıs Cuma -20.00

Hababam Sınıfı Zorda - 24 Mayıs Cumartesi -13.00

Vatan Kurtaran Şaban - 24 Mayıs Cumartesi - 20.00

Hababam Sınıfı Festival - 25 Mayıs Pazar -13.00

Tersine Dünya - 25 Mayıs Pazar -20.00 - İSTANBUL