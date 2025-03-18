Büyükçiftlik Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan lastikli loder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye tahsis edildi.

Büyükçiftlik Belde Belediyesi, son dönemlerin en büyük hizmetlerini belde sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yapılan girişimler sonucunda beldeye kazandırılan iş makinesi, dört mevsim boyunca belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak.

Özellikle kış aylarında kapanan yolların açılmasında büyük bir rol oynayacak olan lastikli loder, yaz aylarında ise altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve belediyenin diğer hizmetlerinde etkin bir şekilde görev alacak. Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, "Halkımıza daha hızlı ve etkili hizmet sunma hedefi doğrultusunda önemli bir kazanım olan bu araç, beldemize hayırlı olsun. Değerli desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Valimiz Sayın Ali Çelik'e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Zeydin Kaya'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ