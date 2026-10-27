Büyükdeliller'de sonbahar renkleri karlı zirvelerle aynı karede havadan görüntülendi - Son Dakika
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Büyükdeliller'de sonbahar renkleri karlı zirvelerle aynı karede havadan görüntülendi

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Büyükdeliller\'de sonbahar renkleri karlı zirvelerle aynı karede havadan görüntülendi
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Bursa'nın Büyükdeliller Mahallesi'nde Uludağ'ın arka yüzündeki ormanlar, sonbahar renklerini zirvelerdeki kar örtüsüyle buluşturdu. Havadan görüntülenen bölge, Bursa'nın yeterince tanınmayan doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

Bursa'nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken Büyükdeliller Mahallesi'nde sonbahar, doğayı adeta bir renk cümbüşüne dönüştürdü. Uludağ'ın arka yüzünde sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin binbir tonuna bürünen ormanlar, zirvelerdeki kar manzarasıyla birleşerek görenleri hayran bıraktı. Havadan görüntülenen eşsiz doğa, sonbahar ve kış mevsiminin güzelliklerini aynı karede buluşturdu.

Bursa'nın saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri olan Büyükdeliller Mahallesi ve çevresi, sonbaharın gelişiyle birlikte büyüleyici görüntülere sahne oldu. Uludağ'ın arka yamaçlarını kaplayan ormanlar, mevsimin etkisiyle sarıdan turuncuya, kızıldan kahverengiye uzanan renk tonlarıyla adeta bir tabloyu andırdı. Gökyüzüne uzanan dağların eteklerinde sonbaharın sıcak renkleri hakim olurken, yüksek kesimlerde görülen kar örtüsü manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Bir yanda sonbaharın bütün renklerini taşıyan ağaçlar, diğer yanda beyaza bürünen dağ zirveleri, doğanın iki farklı mevsimini aynı manzarada bir araya getirdi.

Sonbaharın renkleri karlı zirvelerle buluştu

Uludağ'ın bilinen yüzünün dışında kalan Büyükdeliller çevresindeki doğal güzellikler, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Vadiler boyunca uzanan rengarenk orman dokusu, dağların kıvrımları ve bulutların gölgesinde yükselen karlı zirveler, ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıkardı. Özellikle ormanların arasından kıvrılarak ilerleyen yollar, sarı ve kızıl yaprakların oluşturduğu doğal renk örtüsüyle dikkat çekti. Doğanın içinde uzayıp giden bu yollar, sonbahar manzarasına ayrı bir derinlik kazandırdı. Büyükdeliller Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlar, yalnızca sonbahar renkleriyle değil, dağların arasında uzanan vadileri ve doğal yapısıyla da dikkat çekiyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, ormanların arasındaki kıvrımlı yolların yanı sıra su biriktirme göleti ve çevresindeki doğal örtü de eşsiz bir manzara oluşturuyor. Şehrin kalabalığından uzakta, doğanın bütün renklerinin bir arada görülebildiği bölge, Bursa'nın henüz yeterince tanınmayan doğal güzelliklerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Uludağ'ın saklı güzelliği göz kamaştırdı

Kış mevsiminin habercisi olan karın zirvelerde kendini göstermeye başladığı bu günlerde, Uludağ'ın arka yüzündeki ormanlar sonbaharın son renklerini sergiliyor. Büyükdeliller Mahallesi'nden görüntülenen bu eşsiz manzara, Bursa'nın yalnızca Uludağ'ın kayak merkezleriyle değil, dağın arka yamaçlarında sakladığı doğal zenginliklerle de keşfedilmeyi bekleyen önemli güzelliklere sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA
TurizmUludağBursaYaşamYerelSon Dakika

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