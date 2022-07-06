Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ağırlayan Başkan Büyükakın Açıklaması - Son Dakika
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Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ağırlayan Başkan Büyükakın Açıklaması

06.07.2022 13:23
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ağırlayan Başkan Büyükakın Açıklaması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'nin ihracat anlamında ana hedefinde ilk sırada Avrupa var. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de araç üretiminin yüzde 38,9'u Kocaeli'den karşılanmaktadır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'nin ihracat anlamında ana hedefinde ilk sırada Avrupa var. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de araç üretiminin yüzde 38,9'u Kocaeli'den karşılanmaktadır. Dünyanın marka firmaları Kocaeli'de üretim yapmakta ve şehrimizden dünyaya açılmaktadır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin Türkiye açısından üretim, bilişim, lojistik gibi birçok alandaki önemini büyükelçiye anlattı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Başkan Büyükakın, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ve gerilimler, uluslararası diğer gelişmeler ve yeni dünyadaki ekonomik değişimler üzerine birlikte değerlendirmeler yaptı. Dünyadaki enerji fiyatları, pandemi süreci ve sonrası değişimler gibi bölge coğrafyasını da içine alan uluslararası alandaki gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerini yapan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin ihracat anlamında ana hedefinde ilk sırada Avrupa var. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de araç üretiminin yüzde 38,9'u Kocaeli'den karşılanmaktadır. Kocaeli odasına kayıtlı 3 bin 410 firmanın 338'i yabancı sermayelidir" dedi.

"Dünyanın marka firmaları Kocaeli'de üretim yapmakta ve şehrimizden dünyaya açılmaktadır"

Kocaeli bir üretim ve emek şehridir diyen Başkan Büyükakın, "Yabancı sermayeli firmalar arasında Almanya, Hollanda, Amerika, Fransa, Güney Kore, İtalya firmaları öne çıkmaktadır. Ford, Hyundai, Anadolu- Isuzu, Siemens, Türk Pirelli, Good Year, Brisa, Bridgestone, Bosch gibi dünyanın marka firmaları Kocaeli'de üretim yapmakta ve şehrimizden dünyaya açılmaktadır. Dünyanın gelecekte çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Gelecekteki iklim ve gıda krizi bugünkü günlük meselelerden çok daha önemlidir. G7 ülkeleri maalesef karbon ayak izi konusunda ve karbon salımı konusunda en büyük paya sahip ülkelerdir. Elbette enerji, ticaret ve lojistik gibi konular artık yenidünya düzeninde yeni rotalar belirliyor. Bunlar olurken elbette dünyayı yeniden düşünmeliyiz" diye konuştu.

Birliktelik Kocaeli'de yapılabilecek işbirliklerinin ne olacağına dair görüşlerin ifade edilmesinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Türkiye, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u ağırlayan Başkan Büyükakın Açıklaması - Son Dakika

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