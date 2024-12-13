Büyükelçiler Eskişehir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Büyükelçiler Eskişehir'i Ziyaret Etti

Büyükelçiler Eskişehir\'i Ziyaret Etti

Polonya ve Litvanya Büyükelçileri, Eskişehir Valisi'ni ziyaret ederek ikili ilişkileri güçlendirdi.

13.12.2024 10:14
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Çeşitli programlar kapsamında Eskişehir'e gelen Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Aksoy, Büyükelçi Lang ve Büyükelçi Degutis'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükelçilere Eskişehir hakkında bilgiler verdi. Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirten Aksoy, "Eskişehir uluslararası alanda dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Polonya ve Litvanya ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerimiz, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliğimizin artarak devam etmesini sağlamıştır. Bu ziyaretinizin, karşılıklı ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in sanayi, eğitim ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Aksoy, "Üniversitelerimizde, fabrikalarımızda ve çeşitli sektörlerde iş birliği yaparak, şehirlerimiz arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirebiliriz." şeklinde konuştu.

Büyükelçiler, Eskişehir'i daha yakından tanımak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiklerini ve buradan memnun ayrıldıklarını belirterek, ziyareti kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Aksoy'a teşekkürlerini dile getirdi.

Ziyaret sonrası Büyükelçi Lang ve Büyükelçi Degutis, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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