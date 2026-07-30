Büyükkaraçay baraj hattında çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
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Büyükkaraçay baraj hattında çalışmalar tamamlandı

Büyükkaraçay baraj hattında çalışmalar tamamlandı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB); Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB); Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamladı.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), planlanan çalışmalar kapsamında 28 Temmuz 2026 Salı günü sabahın erken saatlerinden itibaren 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin 75 personelin görev aldığı ekiplerle 11 ayrı noktada eş zamanlı altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Büyük Karaçay Barajı isale hattı üzerinde 500'lük ve 700'lük çapta yeni branşman bağlantıları yapılırken, hat üzerinde tespit edilen arızalar da giderildi. Gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla birlikte su iletim kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

Gün boyu aralıksız sürdürülen çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamlanırken, Büyük Karaçay Barajı isale hattından su iletimi saat 03.00 itibarıyla yeniden sağlandı.

HATSU yetkilileri, iletim hatlarının, içme suyu depolarının ve şebekenin yeniden dolarak gerekli işletme basıncına ulaşmasının belirli bir süre gerektirdiğini belirtti. Bazı bölgelere su ulaşmaya başlarken, sistemin işletme basıncına ulaşmasının ardından suyun konum ve kot farkına bağlı olarak diğer bölgelere de kademeli şekilde ulaşacağı ifade edildi.

HATSU Genel Müdürlüğü, ekiplerin sahada süreci yakından takip ettiğini, şebekenin tüm noktalarında sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, süreç boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ, Antakya, Defne, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkaraçay baraj hattında çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

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