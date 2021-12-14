Büyükkılıç, Develi'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi ilçesinde 77 muhtarla bir araya geldi. Develi'ye yapılacak ve ilçenin çehresini değiştirecek yatırımlarla alakalı değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, muhtarların da taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, ilçe ilçe gezip, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, sorunları ve istekleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Develi'de 77 muhtarın katıldığı yatırım değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Yukarı Develi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen ve 2021 yılında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve 2022 yılında yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, AK Parti İl Koordinatörü Adem Özbek, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Develi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioğlu, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ile muhtarlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının muhtarları birebir dinlemek olduğunu vurgulayarak, yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı. Develi Meydan Projesi'nin olmazsa olmazları olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "Yapacaklarımızı burada konuşacağız. Bize yakışan her şeyden önce verdiğimiz sözleri hayata geçirmektir. Gerek başkanımızın gerekse muhtarlarımızın ve Develi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioğlu'nun söylediği meydan projesi bizim olmazsa olmazımız" derken, yeni ve eski terminal binası ile etap etap devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Başkan Büyükkılıç, her alanda ilçe sakinlerine hizmet etmeye çalıştıklarını, Develi'ye yakışır çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda muhtarları tek tek dinleyip, taleplerini aldıklarını ifade etti.

İlçe sakinlerinin daha konforlu, daha müreffeh ve daha huzurlu bir hayat yaşamasını amaçladıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Develili şehitlerin nezdinde tüm şehitlere de rahmet dileyerek, "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana agüşunu açmış duruyor Hz. Peygamber diyen bir nesiliz. Böyle inanan bir milletin evlatlarıyız. O açıdan birbirimize sahip çıkacağız, dua edeceğiz. Cenab-ı Allah huzurumuzu bozmasın" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise iyi bir yıl geçirdiklerini, bu kapsamda verdiği destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiği konuşmasında, "Tabi bu hizmetleri yaparken de en büyük desteğimizi de kıymetli hemşehrimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'tan alıyoruz. Allah gücüne güç katsın, ömrüne ömür versin. Oradan aldığımız hizmet odaklı adımlarla, sizlere yansıtarak gerek ilçe merkezimize gerekse köylerimize hizmetleri devam ettiriyoruz" dedi. Cabbar, Develi'yi ilgilendiren meydan projesi, ilçe merkezinin dışına yapılacak terminal ve kentsel dönüşüm gibi üç büyük projenin 2022 yılında yapılacağını paylaşarak, Başkan Büyükkılıç'ın da bu projelere büyük destek sağladığını sözlerine ekledi.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan da Başkan Büyükkılıç'ın Develi'nin tüm muhtarlarını, en ücra köşesindeki muhtarları dahi, saatlerce dinleyeceğini ifade etmesi nedeniyle Büyükkılıç'a ayrıca teşekkür etti. - KAYSERİ