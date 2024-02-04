Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafın Görüş ve Taleplerini Dinledi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KESOB) bağlı odaların başkanları ile bir araya gelerek, esnafların görüş ve taleplerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayserimiz huzur şehri. Kayserimiz sizlerle güzel. Bu birliğin ve berberliğin berekete vesile olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

Esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kayseri Mutfağı'nda KESOB'a bağlı odaların başkanları ile bir araya geldi. Programda Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, birliğe bağlı oda başkanları, yönetimi ile üyeleri katıldı.KESOB'a bağlı odaların başkanlarının görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, şehirde devam eden hizmet ve projeleri aktararak, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla, uyum kültürü içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

"KAYSERİMİZ HUZUR ŞEHRİ. KAYSERİ'MİZ SİZLERLE GÜZEL"

Bu sürecin en önemli aktörlerinden birinin de esnaf ve sanatkarlar olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin huzur şehri olduğunu ifade ederek, gerek ilçeleriyle, gerekse merkezi ve değerlerine bağlılığıyla önemli bir kent olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"Rabbim helalinden kazanıp, helalinden yemeyi nasip etsin. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun Kayserimiz huzur şehri. Kayserimiz sizlerle güzel. Bu birliğin ve berberliğin berekete vesile olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Herkes doğduğu şehri sever. Ama takdir ederseniz, Kayseri'miz ilçeleriyle, merkeziyle ve en önemlisi değerlerine bağlı bir şehir. Göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza vatanımıza, milletimize bağlı anlayışı ile her zaman fedakarlığın zirvesinde yer aldı. Malum Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele döneminde Kayserimizin mezun veremediği dönemler olmuş. O dönem gençleri daha lise yıllarında şehit olmuş. Kayseri böyle bir şehir. Biz Anadolu'yuz. Anadolu demek ananın bağrını evlatlarına açtığı yer demek. Kafkasya'dan geliyor. Orta Asya'dan geliyor. Orta Doğu'dan geliyor. Başı sıkışan Anadolu'ya geliyor. Sizin misafirperverliğiniz, sizin inancınız, sizin kültürünüz, ensar-muhacir anlayışı içerisindeki Allah'a şükürler olsun varını paylaşma duygunuz. O açıdan bizim Kayseri'mizin insanı bir başka güzel."

Büyükkılıç, şehirde yapılan çalışmaları ve projeleri de anlatarak, "Burada bulunan odalarımız, her birisi gece gündüz nasıl kazanalım, nasıl ekmeğimizi temin edelim gibi kaygılarıyla gayret gösteriyor. Bir felaket olduğu zaman kendini unutuyor. Varını yoğunu ortaya koyuyor. 6 Şubat'a az kaldı. Allah bir daha o günleri göstermesin. 6 Şubat'ta sabah saatlerinde Kayserimizde de hepimizin hissettiği ve adeta 9 saat arayla depremleri yaşandığı bir dönem de yaşadık. 50 binin üzerinde canımız vefat etti. Gerek deprem döneminde oralarda yaptığımız çalışmalar, gerekse 50 bine yakın merkeze ve ilçelerimize gelip oralarda ev sahipliği yaptığımız çalışmalar oldu. Bu fedakarlığın zirveye çıktığı andır. Bir başka devlette böyle yara sarma metodu yok. Bizler aylarca oralarda kaldık" diye konuştu.

ODAKIR: "BİZ SİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ BAŞKANIM"

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise, yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Büyükkılıç'a 'Ustalık Döneminiz hayırlı olsun başkanım' diyerek, tebrik etti. Odabakır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz başkanım. Allah sizlerden razı olsun. Melikgazi döneminden başlarken Büyükşehir'e geldiğinizde de bize hep destek oldunuz. Hiçbir esnafınızın talebini geri çevirmediniz. Size ne kadar teşekkür etsek az buluyorum. Bu dönemde çok güzel işler yapıldı."

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Odakır'ın konuşmalarının ardından oda başkanları tek tek görüş ve taleplerini aktardı. Başkan Büyükkılıç talepleri dinleyip not alarak, ilgili birimlere gerekli talimatları verip çözüme kavuşturulması yönünde konuların takip edilmesini istedi.

Başkan Odakır ve oda başkanları düzenlenen program için Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Program, oda başkanları ile hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - KAYSERİ