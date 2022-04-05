Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

05.04.2022 12:41
Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kız öğrencilerle iftar sofrasında buluştu, vatandaşlar ile teravihte bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kız öğrencilerle iftar sofrasında buluştu, vatandaşlar ile teravihte bir araya geldi.

Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte bu kez Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu'nda katıldığı iftar yemeğinde kız öğrencilerle bir araya geldi.

TEK TEK MASALARI ZİYARET ETTİ, YEMEKLERİ İNCELEDİ, ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Öğrencilerin ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, öğrenci yurdundaki kız öğrencilerin iftar masalarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yemekleri inceledi. Öğrenciler de ziyaretinden ve internet hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükkılıç'a Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı eşlik ederek yurt ve yemekhane hakkında bilgiler verdi.

TERAVİHTE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Teravih namazı öncesinde kendisi ile tanışmak isteyen çocukları geri çevirmeyerek tanışan ve fotoğraf çekinen Büyükkılıç, Kocasinan bölgesindeki Mithatpaşa Camii'nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında vatandaşlara tatlı ikramında bulunan ve sohbet eden Büyükkılıç'a AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir de eşlik etti. - KAYSERİ

Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti Başkan Büyükkılıç esnaf ziyaretlerine Erciyes'te devam etti

Memduh Büyükkılıç, Gevher Nesibe, Teravih, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükkılıç, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement