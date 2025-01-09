Büyükkılıç\'tan kadın kooperatifine ziyaret

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatifte incelemelerde bulunan ve kadın üreticilerden yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, "Kooperatiflerimize her türlü desteği vermek suretiyle üretenin yanında yer alma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sanayisi ve ticaretiyle ülke ekonomisine katkı sunan Kayseri'nin kırsalında Kayseri Valiliği öncülüğünde sayıları artan kadın kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin destekleri ile büyürken, Başkan Büyükkılıç da kadın kooperatiflerini ziyaret ederek, faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Büyükkılıç bu kapsamda, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek, kadın üreticilerin ürettikleri ürünler hakkında bilgiler aldı ve önemli bir başarı hikayesi yazan kadın üreticilerle sohbet etti.

Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Hanımefendiler, fırsat verilince neler yapacaklarının en güzel örneklerini sergiliyorlar. Meşhur markaların ürünlerinin burada yapıldığını görmekten memnuniyet duyuyoruz, keyif alıyoruz. Sizleri tebrik ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" diye konuştu.

Belediyeler olarak üretenin yanında olduklarını kaydeden Büyükkılıç, "Bizler de tabi gerek Talas Belediyemiz, gerek Kayseri Büyükşehir Belediyemiz kooperatiflerimize her türlü desteği vermek suretiyle, üretenin yanında yer alma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise kooperatif üyesi kadınların ilk girişimlerinin 4 yıl önce gerçekleştiğini hatırlatarak, "Hanımefendilerimiz tarafından önce Şehitler Camii altında güzel bir eğitim kampanyası başladı. Sonra sığmadılar, bu iki katlı, belediyemize ait olan binayı tahsis ettik. Şimdi burada deri işiyle başlayıp, ayakkabıya kadar, önümüzdeki dönemde de güzel bir projeyle yine deri imalatı da ayrıca devam edecek. Bakliyat paket tesislerimiz de var. Yani Başakpınar'ın erkekleri mermerci olur, kadınları da hiç durmaz çalışır, tuttuğunu koparır" ifadelerini kullandı.

Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi üyeleri de ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ