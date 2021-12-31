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Büyükkılıç'tan öğrencilere su parası müjdesi - Son Dakika

Büyükkılıç'tan öğrencilere su parası müjdesi

31.12.2021 10:20
Büyükkılıç'tan öğrencilere su parası müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, evde kalan öğrencilere su ücretleri konusunda destek olmak için çalışma başlattıklarını söyleyerek, "Tarım, hayvancılık ve eğitim alanında daha fazla proje üreteceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, evde kalan öğrencilere su ücretleri konusunda destek olmak için çalışma başlattıklarını söyleyerek, "Tarım, hayvancılık ve eğitim alanında daha fazla proje üreteceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 5 üniversitesi ve 80 bin öğrencisi olan bir şehir olduğunu söyleyerek, öğrencilere destek olmak için çalıştıklarını ifade etti. Evde kalan öğrencilerin kira sözleşmeleri ile birlikte belediyeye başvurmaları halinde su ücretleri konusunda kendilerine destek olacaklarını söyleyen Büyükkılıç, ayrıca hayvancılık yapan vatandaşlar için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yapılan Projelerin 2022 yılına ışık tutmasını istediklerini söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri gençlik şehri dedik ve gençlerimizin de elinden tutmamız gerektiğini söyledik. 5 tane üniversiteden bahsettik. 80 bin tane öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize ekonomik olarak bir nevi katkıda bulunmak amacıyla evde kalan ve kira sözleşmelerini bizlere getiren öğrencilerimize su parası konusunda bir katkıda bulunmayı amaçladığımızı, bununla ilgili bir hazırlık yaptığımızı müjdelemek istiyorum. Ayrıca malumunuz taşra ilçeleri başta olmak üzere şu ana kadar 15 tane ilçe ile ilgili muhtarlarımızın tamamı ile görüştük. Melikgazi muhtarlarımızla da görüştükten sonra da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi mağdur etmemek adına çalışmalar yapacağız. Bizim aslında içme suyu olarak değerlendirdiğimiz suyun, hayvancılık yapanlara ya yüksek oranda indirim ya da bütçemiz uygun olursa tamamen ücretsiz verme çalışma yapma yönünde gayretimiz olduğunu da müjdelemek istiyorum. Tarımla, hayvancılıkla ve gençlerle ilgili çok daha fazla projelerimiz olacak ama bunlar da 2022 yılına bir ışık tutsun istedim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tarım, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan öğrencilere su parası müjdesi - Son Dakika
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