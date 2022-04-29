Büyükkılıç ve başkanlardan Özhaseki'ye brifing - Son Dakika

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Büyükkılıç ve başkanlardan Özhaseki'ye brifing

29.04.2022 10:56
Büyükkılıç ve başkanlardan Özhaseki'ye brifing

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, şehri geleceğe taşıyacak hizmet ve projeler ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye brifing verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, şehri geleceğe taşıyacak hizmet ve projeler ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye brifing verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında ilçe belediye başkanlarıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Özhaseki ile Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlara ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme yaparak, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili gelinen son durumu da anlattı. Uyum kültürü içerisinde istişare toplantılarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ilçe belediye başkanlarımızla birlikte şehrimizi geleceğe taşıyacak projelerimizle ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu projelerle ilgili Sayın Özhaseki ve ekibi ile tecrübe paylaşımında bulunduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarımızdan proje ve mevcut çalışmaları hakkında brifing aldık. Kayseri'mize gelerek dışarıdan bir göz olarak incelemelerde bulunan alanında uzman ekibimizin gözlem ve tavsiyelerini başkanlarımız ile paylaştık" diye konuştu. - KAYSERİ

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Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç ve başkanlardan Özhaseki'ye brifing - Son Dakika


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