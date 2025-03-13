Büyükkılıç ve Okandan\'dan Tomarza ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve parti teşkilatı ile birlikte Tomarza İlçe Başkanlığı'nı, Belediye Başkanlığı'nı ve esnafı ziyaret ederek, şehit ailesine taziye dileklerinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Okandan, "Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte gerçekten kapı kapı geziyor, ilmek ilmek dokuyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve parti teşkilatı ile birlikte Ramazan Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda gerçekleşen program kapsamında Tomarza ilçesini ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Büyükkılıç ve Okandan, ilçe başkanına ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Herkesi kucaklamak, tüm kardeşlerimizle bir araya gelmek, kenetlenmek hepimizin vazifesidir" dedi. Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, el ele, gönül gönle hizmetlerin devam edeceğini kaydetti. Konuşmasında birlik ve beraberliğin güzelliğine işaret ederek, Ramazan'ın da gelmesi ile bereketin yaşandığını dile getiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise "Şunu biliyoruz ki bizim kocaman bir ailemiz var. Elhamdülillah ilçe ilçe geziyor ve inanılmaz bir teveccühle karşılaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerçekten kapı kapı geziyor, gerçekten ilmek ilmek dokuyoruz" ifadelerinde bulundu. İl Başkanı Okandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Kayseri'de birlik ve beraberliği sürdürmesi görevi verdiğini ifade ederek, "Bu dava bugün varsa geçmişte birilerinin emeği var. Cumhurbaşkanımızın bugün siyasi hayatına baktığımıza, nerelerden nerelere geldiğini, neler yaptığını görmenin yanı sıra onun yol arkadaşlarının da illerde neler yaptığına hep beraber şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

Şehit aileleri unutulmadı, esnaf ziyaret edildi

Ramazan ayı dolayısıyla Tomarza çarşısında hareketlilik gözlemlenirken, esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, esnafa bereketli kazançlar diledi. Büyükkılıç ve Okandan, ziyaretleri sırasında vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine de sahip çıkmayı unutmadı. Tomarzalı şehit İsmail Cihan'ın ailesini ziyaret ederek, Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik eden Büyükkılıç, şehidin mekanının cennet, makamının ali olmasını dileyerek, aileye başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Öte yandan, Tomarza ziyaretlerinde güzel bir haber aldıklarını belirten AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Uzun süredir beklediğimiz, özellikle çiftçilerimizi, tarımla, hayvancılıkla, gıda alanında uğraşan bütün kardeşlerimizi yakinen ilgilendiren, Türkiye'mize de ciddi katkı sağlayacak İFAD adı altında bahsedilen, Uluslararası Tarımsal Kalkınma fonu diye bahsi geçen 60 milyon Euro'luk bir yatırım bütçesinden Orta Anadolu Kalkınma Havzası bölgesinde Kayseri'miz de dahil edildi. Bu güzel havadisin biraz önce bilgisi geldi" diye konuştu.

Süreçte gayret gösteren ve emeği olan büyükşehir belediyesi, valilik, il tarım müdürlüğü ve bilhassa Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür eden Okandan, "Hayırlı, uğurlu olsun Kayseri" dedi. - KAYSERİ