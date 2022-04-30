Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı - Son Dakika
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Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı

30.04.2022 15:05

Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı Ramazan ayını 17 ilçe ve Balkan ülkelerinde kurulan iftar sofralarıyla şenlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bini aşkın personeli iftarda buluştu.

Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı

BURSA - Ramazan ayını 17 ilçe ve Balkan ülkelerinde kurulan iftar sofralarıyla şenlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bini aşkın personeli iftarda buluştu. Bayram öncesi son mesai gününün akşamında düzenlenen iftara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta büyükşehir personeli olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan ayının manevini iklimini 17 ilçe ve 6 Balkan ülkesinde düzenlediği iftar programlarıyla en güzel şekilde yaşatan Büyükşehir Belediyesi'nin personel iftarı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında yapıldı. Büyükşehir, BUSKİ ve bağlı şirketlerde görevli 5 bini aşkın personeli bir araya getiren iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, İznik, Keles ve Harmancık belediye başkanları ile meclis üyeleri de katıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle 2 yıldır toplu iftar sofralarına büyük bir özlem olduğunu, 17 ilçe ve 6 ülkede kurdukları iftar sofralarının dolup dolup, taştığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin doğumdan ölüme kadar vatandaşlara hizmet götüren büyük bir aile olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Takdir edersiniz ki bayramda bir araya gelmemiz pek mümkün değil. Bu iftar programımızı aynı zamanda bayramlaşma olarak düşünebilirsiniz. Ben bugüne kadar Bursa'mıza hizmet etmiş, siyasi görüyü ne olursa olsun tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ben şimdiden bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, yakınlarınızla daha nice bayramlara sağlıkla sıhhatle ulaşmanızı diliyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Bakan Aktaş ve ilçe belediye başkanları, yemeğe katılan tüm personelle tek tek bayramlaştı.

Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı
Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı
Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı
Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ailesi iftarda bayramlaştı - Son Dakika


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