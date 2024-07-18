Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey BUSKİ'nin SCADA Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey BUSKİ'nin SCADA Merkezi'ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey BUSKİ\'nin SCADA Merkezi\'ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'ye bağlı faaliyet gösteren Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bozbey, 'BUSKİ'nin kayıp kaçak oranı yüzde 19 seviyesine indirildi. Kayıp kaçak oranlarını düşürdükçe maliyetlerimiz de düşecek. Bu da Bursalılara artı olarak yansıyacak' dedi.

18.07.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'ye bağlı faaliyet gösteren Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bozbey, "BUSKİ'nin kayıp kaçak oranı yüzde 19 seviyesine indirildi. Kayıp kaçak oranlarını düşürdükçe maliyetlerimiz de düşecek. Bu da Bursalılara artı olarak yansıyacak" dedi.

BUSKİ'ye bağlı olarak çalışan ve Bursa'nın su altyapısını dijital sistemlerle yöneten SCADA, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ağırladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de yer aldığı ziyarette, SCADA sistemi ve kurumun işleyişi hakkında Başkan Mustafa Bozbey'e sunum yapıldı. Başkan Bozbey daha sonra SCADA bölümlerini gezerek çalışanlarla sohbet etti.

"Kayıp kaçak oranı yüzde 19"

BUSKİ'ye bağlık Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) Merkezi'nde 1004 tesisin izlendiğini ve yönetildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, arızalara veya sıkıntılı noktalara merkezden anında müdahale edilebildiğini belirtti. Elektrik üretim ve tüketimlerinin de merkezden takip edildiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bin 4 tesisimize anında müdahale ederken, kayıp kaçak oranlarını SCADA Merkezi'nden takip edebiliyoruz. Çalışmalar neticesinde BUSKİ'nin kayıp kaçak oranı yüzde 19 seviyesine indirildi. Kayıp kaçak oranının diğer şehirlerden daha düşük olmasının sebebi, SCADA Merkezi'nin güçlü ve doğru bir şekilde çalışmasıdır. Sürekli izleyerek oralara müdahale edebilecek bir formasyonun olmasıdır. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, kırsalda da ilçelerde de kayıp kaçak oranlarını azaltacak sistemi yaygınlaştırmak ve takibini daha kolay hale getirmektir. Kayıp kaçak oranlarını düşürdükçe maliyetlerimiz de düşecek. Bu da Bursalılara artı olarak yansıyacak. Onun için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Başkan Bozbey'den tasarruf çağrısı

Bursalıların tüm hatların güvence içerisinde olduğunu ve sistemin sürekli takip edildiğini bilmelerini isteyen Başkan Mustafa Bozbey, "Ayrıca Bursalılardan bir isteğimiz var. Yaz aylarında su tüketimi artacaktır ama özellikle sulama konusunda daha dikkatli ve hassas olmalarını istiyoruz. Suyu tasarruflu kullanmalarını arzuluyoruz. Yaz aylarını yüksek sıcaklık seviyelerinde geçiriyoruz. Barajlarımızda doluluk oranını yeterli görüyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bursalıların suyu tasarruflu kullanmasını istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey BUSKİ'nin SCADA Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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