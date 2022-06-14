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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

14.06.2022 00:57
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a söz verdi. Hac vazifesini yapacağını belirten Altun, "Rabbim gitmeyenlere de bir an önce nasip etsin. Hepinize Allah'a ısmarladık" dedi.

Daha sonra 30 asıl, 20 ek olmak üzere 50 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan, Kayseri'de bulunan bir cadde veya bulvara Kudüs isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, Kudüs isminin Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir caddeye verileceğini belirterek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Mecliste, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi'nde yer alan taşınmaza "Belediye Kadın Konukevi" yapılmak üzere 25 yıl süre ile Kocasinan Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin de görüşüldüğü gündem maddesi oy birliğinde kabul edildi.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kuruluş, görev, sorumluluk ve çalışma esaslarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliği de ayrı ayrı görüşülürken, gündem maddeleri meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Ek gündem maddeleri arasında Felahiye Belediyesi'ne 3 milyon TL ve Yahyalı Belediyesi'ne 16 milyon 500 bin TL ek bütçe verilmesi talebi de meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

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