Büyükşehir Belediyesi 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı

Büyükşehir Belediyesi 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
03.07.2025 17:10  Güncelleme: 17:15
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 7-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik 24 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarının açılışı, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 7-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik 24 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarının açılışı, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda gençlere seslenen Başkan Gülpınar, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Teknolojinin olumsuz yönlerine dikkat çeken Gülpınar, "Telefon, sosyal medya ve teknolojinin maalesef dezavantajları var. Spor, kötü alışkanlıklara karşı en güçlü kalkandır" diyerek spora yönelmenin önemini vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaz aylarını verimli geçirmeleri için sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 7-16 yaş arasındaki tüm öğrencilere yönelik açılan 24 farklı branştaki yaz spor kursları, 2025 sezonunu ŞUTİM Kapalı Yüzme Havuzu ve hemen arkasında hizmete giren yeni Paşabağı Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli açılış töreniyle start verdi.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı. Başkan Gülpınar, ilk olarak ŞUTİM Kapalı Yüzme Havuzunda kursiyerleri ziyaret ederek yüzme takımının antrenmanını izledi, sporcularla bir araya gelip sohbet etti. Ardından Paşabağı Spor Salonu'na geçen Başkan Gülpınar, gençlere ve ailelerine hitaben anlamlı bir konuşma yaptı.

Gençlere teknoloji uyarısı

Başkan Gülpınar konuşmasında özellikle günümüz gençliğini tehdit eden teknolojinin olumsuz yönlerine dikkat çekti. Gülpınar, "Bana göre bu dönemin en kötü alışkanlığı telefon, sosyal medya ve teknolojinin maalesef getirdiği dezavantajlardır. Avantajı çok ama dezavantajı da çok" diyen Gülpınar, gençlerin bu olumsuz alışkanlıklardan uzak tutulmasının en etkili yolunun spor olduğunu vurguladı.

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için onları mutlaka bir şeyle meşgul etmemiz lazım. Spor, kötü alışkanlıklara karşı en güçlü kalkandır" sözleriyle spora yönelmenin önemini bir kez daha ifade eden Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip şehri olduğunu hatırlattı ve bu genç nüfusun doğru yönlendirilmesinin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Başkan Gülpınar, "Çocuklarımızı hem fiziksel olarak hem de zihinsel ve ahlaki açıdan donatmak, sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla 24 farklı branşta spor ve sanat eğitimi sunuyoruz" dedi.

Modern spor tesisleriyle geleceğe yatırım

Sporun gelişmesi için altyapının önemine de vurgu yapan Başkan Gülpınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle üç merkez ilçede altı kapalı spor salonunun yapıldığını açıkladı. "Böylece hem kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz hem de sporcularımıza nitelikli ortamlar sağlıyoruz" diyen Gülpınar, ayrıca kiralık ve amacına hizmet etmeyen salonların kapatıldığını, modern tesislere taşınan faaliyetlerin daha kaliteli olduğunu sözlerine ekledi.

"Çocuklarımız güvenli ortamda yüzme öğreniyor"

Şanlıurfa'da geçmiş yıllarda sulama kanallarına giren çocukların yaşadığı üzücü olaylara da değinen Başkan Gülpınar, "Bu acılardan ders çıkararak 7'si açık, 3'ü kapalı olmak üzere toplam 10 yüzme havuzumuzu halkımızın hizmetine sunduk. 46 cankurtaran, 6 havuz suyu operatörü ve 7 antrenörümüzle çocuklarımız güvenli bir ortamda yüzme öğreniyor" diyerek "Şanlıurfa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın" hedefini yineledi.

Gençliğe yatırım, geleceğe yatırım

Konuşmasını, gençlerin spor yoluyla hem bireysel gelişimlerine hem de topluma katkılarına değinerek sürdüren Başkan Gülpınar, "Yeteneği keşfedilmemiş, elinden tutulmamış tek bir gencimiz kalmayacak" diyerek gençlere olan inancını dile getirdi. Gülpınar, "Bu topraklar nice şampiyonlar yetiştirdi. İnanıyorum ki, bu yaz spor okullarından da geleceğin milli sporcuları çıkacak ve bayrağımızı gururla dalgalandıracaklar" sözleriyle gençlere moral verdi.

24 branşta spor ve kültürle donanımlı gençlik

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl açtığı yaz spor okullarında; basketbol, voleybol, futbol gibi klasik sporların yanı sıra tekvando, judo, okçuluk, karate, wushu, muay thai gibi dövüş sanatları, yüzme, masa tenisi, dart, kort tenisi gibi birçok branş yer alıyor. Ayrıca resim, bilgisayar, robotik kodlama, saz, keman, gitar, satranç ve değerler eğitimi gibi kültürel ve zihinsel gelişimi destekleyen alanlar da bulunuyor. Program, Tekvando, güreş, karate ve wushu branşlarındaki sporcuların etkileyici gösterileri ile sona erdi.

Kendileri küçük, hedefleri büyük

Kurslara katılan çocuklar, teknolojinin olumsuz etkilerinden uzak durmak ve boş vakitlerini verimli değerlendirmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarından faydalandıklarını belirterek, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a sunduğu bu fırsatlar için teşekkür etti. Özellikle Tekvando, ve güreş branşındaki kurslara katılan çocuklar ise Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu gibi büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı - Son Dakika

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