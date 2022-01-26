Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için Tarsus'ta Aşçılık Atölyesi açıyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için Aşçılık Atölyesi açıyor. Tarsus'ta Ötüken Park Yerleşkesinde 5 Şubat'ta başlayacak ve ay boyunca her cumartesi gerçekleştirilecek Aşçılık Atölyesinde minikler mutfağı keşfedecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, minikler için Tarsus'ta Aşçılık Atölyesi açacak. Şubat ayı boyunca her cumartesi gerçekleştirilecek atölyede; çocuklar eğitim alacak, mutfağa dair bilgiler öğrenecek ve en sevdikleri yemekleri kendi elleriyle hazırlayacak.

Ön kayıt için son başvuru tarihi 28 Ocak

Tarsus Ötüken Park Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan atölye programından 7-11/ 12-14/ 15-18 yaş aralığındakiler faydalanabilecek. 5 Şubat'ta başlayacak ve ay boyunca sürecek atölye için son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 Cuma günü olarak belirlendi. Ulaşımın aileler tarafından sağlanacağı atölyeye kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0324 238 15 14 numaralı telefonu arayabilecek. - MERSİN