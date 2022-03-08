Büyükşehir Belediyesi konservatuarından "Şarkılarda kadın konseri" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü etkinlikleri kapsamında "Şarkılarda Kadın" temalı anlamlı bir konser düzenledi. Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Efe Dumancı ve Selcan Temel etkileyici sahne performansları ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri ve konservatuvarında eğitim alan kursiyerlerin annelerinin salonda yerini aldığı organizasyona katılım yüksek oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü'ne uygun olarak annelere özel düzenlenen konserin bir başka öne çıkan yönü ise repertuvarı oldu.

"Sadece içinde kadın geçen şarkılar"

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı geceye özel bir şarkı listesi hazırladı. İçinde kadın geçen şarkıların seslendirildiği konserde, dinleyiciler şarkılarda kendilerini buldu. "Ünzile", "Ayrılmam", "Kadınım" ve "Sevdim Bir Genç Kadını" gibi eserler hep bir ağızdan söylendi. Etkinlik, Türk kadınına birçok anayasal hak tanıyan ve "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözleriyle yücelten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen, "İzmir Marşı" ile büyük coşku içinde sonlandırıldı.

Konsere katılan vatandaşlar, kendilerini düşündüğü ve özel bir içeriğe sahip bu etkinliği düzenlediği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN