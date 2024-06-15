Büyükşehir belediyesi, mezarlık ziyareti yapan vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Yerel

Büyükşehir belediyesi, mezarlık ziyareti yapan vatandaşları yalnız bırakmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklarda hizmetini sürdürüyor.

15.06.2024 16:40
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklarda hizmetini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, çok büyük alana sahip Kayseri Şehir Mezarlığı'nda araçlarla kabirlere ulaşım hizmeti sağladı. Hizmetten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise hem teşekkür, hem de dua etti.

Kurban Bayramı arifesinde vefat eden yakınlarını Şehir Mezarlığı'nda ziyaret ederek dua etmeye gelen vatandaşlara, sıcak yaz gününde mezarlık içerisinde ulaşım hizmeti sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, shuttle elektrikli golf araçları ve diğer taşıtlarla engelli ve yaşlı ziyaretçi vatandaşlara ulaşım hizmeti verdi. Kurban Bayramı arifesinde, vefat eden yakınlarını Şehir Mezarlığı'nda ziyarete ve dua etmeye gelen yaşlı çınar vatandaşlardan birisi, ulaşım hizmetinin çok iyi bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Ne kadar iyi bir şey. Dizlerim ağrıyor, arkadaşa dedim böyle böyle. 'Amca sen otur, öbür arkadaşları bırakalım, sonra seni götüreyim' dedi. Allah razı olsun dedik. Bundan iyi bir şey olmaz ya. Şimdi hem dua alacaksın hem çalışacaksın, iş yapacaksın, ne kadar iyi bir şey. Şimdi bunlar olmasa fakir fukara, bizim gibi arabası olmayan perişan ya vallahi billahi. Allah razı olsun. Sizlere de hepinize çok teşekkür ederim" diyerek, bayramın mübarek olması temennisinde bulundu. Vatandaşlardan bir diğeri ise; "Geçmişlerimize ziyaret, onların ruhuna okumak için geldik. Hem de buradan bir ibret almak için, yani biz de bir gün buraya geleceğiz, inşallah bizim ziyaretçilerimiz de olur, ölümü hatırlamak için geldik" diyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği temizlik ve özellikle de yaşlılar için ulaşım hizmetinden duyduklarını memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti. Belediyenin en büyük hizmetlerinden birisinin mezarlık hizmeti olduğunu dile getiren bir diğer vatandaş ise "Belediyenin en büyük hizmetlerinden birisi mezarlık hizmetleri. Allah'a şükür ki hiç kimsenin ölüsü sokakta kalmıyor. Parası olan olmayan herkese bir mezar veriyor belediye" şeklinde konuşarak, bayram dolayısıyla verilen temizlik ve ulaşım hizmetler için de ayrıca teşekkürlerin iletti. Gece yaşanan fırtınadan dolayı kırılan dalların kaldırılma ve temizlik hizmetlerinden dolayı da memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Fırtına falan oldu, memnunuz belediyeden, Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu. 5 yıldır İstanbul'da olduğunu ve döndüğünde, mezarlığa yaptığı ziyarette şaşırdığını dile getiren ziyaretçi vatandaş ise "Ben hayran kaldım. 5 yıldır İstanbul'daydım. Döndüm. Büyüklerimizi anmak için. Şaşırdım yapılan hizmetlerden dolayı. Niye de. Temizlik mükemmel, çalışmalar mükemmel" diyerek kazasız belasız nice bayramlara temennisinde bulundu. Ulaşım için araç hizmetinin çok güzel olduğunu dile getiren KOAH hastası ziyaretçi vatandaş da "Aracımız çok güzel, çok harika. Bir de KOAH hastasıyım biliyor musun? Yürüme şansımız yok. Şükürler olsun. Her şey güzel" ifadelerinde bulunarak bayram tebriğinde bulundu. Kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, dua ettiklerini Kur'an-ı Kerim okuduklarını ifade ederek gençlere kabir ziyareti yapması tavsiyesinde bulundular. Herkesin bir gün öleceğini ifade eden vatandaşlar, kabir ziyaretinin önemine işaret ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ulaşım hizmetlerinden dolayı da memnuniyet duyduklarını belirtti ve teşekkürlerini ilettiler.

Arife ve bayram boyunca yaşlı ve engellilere ücretsiz hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi birçok çalışma yaparak, Büyükşehir Belediyesi tarafından arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlarla, engelli ve yaşlı vatandaşlara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği duyuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir belediyesi, mezarlık ziyareti yapan vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika

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