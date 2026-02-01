Büyükşehir, daha temiz bir Kayseri için sahada - Son Dakika
Büyükşehir, daha temiz bir Kayseri için sahada

Büyükşehir, daha temiz bir Kayseri için sahada
01.02.2026 14:36  Güncelleme: 14:38
Kayseri Büyükşehir Belediyesi; daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kayseri için kent genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kayseri için kent genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha temiz, daha sağlıklı ve nezih bir şehirde yaşaması için yoğun bir mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 2 adet büyük yol süpürme aracı, 5 adet küçük yol süpürme aracı ile birlikte ana arterlerde ve şehrin çeşitli noktalarında hizmet veren ekipler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Erkilet Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Mehmet Özhaseki Bulvarı, Hisarcık meydanı, Hacılar yolu, Hulusi Akar Bulvarı, Talas Bulvarı, Mimarsinan Kavşağı, şehirlerarası otogar, Kayseri Şehir Stadyumu, Valilik çevresi, Cumhuriyet Meydanı havuzlar bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi yoğun olarak kullanılan bölgelerde, temizlik çalışması yapıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Seyyid Burhaneddin Türbesi, Beştepeler Mesire Alanı, Selçuklu Hobi Bahçesi, Altınoluk Hobi Bahçesi, Karpuzatan Hobi Bahçesi, Cırgalan Hobi Bahçesi, Kurşunlu Parkı, Mimarsinan Parkı, Tuna Parkı, İnönü Parkları, Kadir Has Parkı, Zümrüt Parkı, Gültepe Parkı, Havalimanı yolu kaldırımları, köprü altları, alt geçitler, yoncalar, köprü çıkış ve girişlerinde, yol kenarlarında, parklarda, kaldırımlarda yol süpürme araçlarıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin ulaşım yollarını daha temiz ve güvenli hale getiren ekipler, bu çalışmalarla şehir estetiği ve çevre sağlığına da katkı sunmayı amaçlıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bu tür temizlik çalışmalarıyla şehirdeki yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. - KAYSERİ

